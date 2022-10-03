Путін не відмовився від планів захопити Київ, — генерал ЗСУ Наєв

Україна, за словами топофіцера, має успішний контрнаступ ЗСУ на Донбасі, зміцнюючи рубежі оборони на Київському напрямку.

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Президент Росії Володимир Путін не відмовлявся від свого плану щодо захоплення Києва. Про це попередив генерал-лейтенант Збройних Сил України, командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

За його словами, загроза повторного сухопутного наступу ЗС РФ на Київ нікуди не зникала. Це пов'язано з тим, що російський президент Володимир Путін не відмовлявся від свого плану щодо захоплення української столиці.

Сергій Наєв запевнив, що наразі командування ЗСУ не спостерігає концентрації особового складу та бойової техніки ЗС РФ, які можуть задіяти для сухопутного наступу на Київ.

"Ситуація на території Брянської та Курської областей така. Там знаходяться до 5 батальйонних тактичних груп, які посилені підрозділами прикордонної служби, Сил спеціальних операцій та Росгвардії. Вони здійснюють заходи щодо ведення розвідки, здійснюють систематичні обстріли з РСЗВ, артилерії та мінометів. І на сьогодні наші успішні дії на сході України не дозволяють ворогові наростити свої сили на цьому напрямі", — продовжив Сергій Наєв у спілкуванні з журналістом.

За словами командувача ОС, військово-політичне керівництво України користується успішним просуванням ЗСУ на сході країни, займаючись зміцненням фортифікаційних споруд та прикордонних рубежів на півночі. Сергій Наєв визнав, що захоплення Києва є пріоритетом у злочинних планах Володимира Путіна.

"Все залежить від рішень Путіна і наявності сил і засобів. Ми для того, щоб запобігти цьому (наступу на Київ — ред.), робимо все необхідне для зміцнення оборони. У цьому беруть участь військові адміністрації та населення цих територій", — резюмував генерал-лейтенант ЗСУ, коментуючи можливий новий наступ ЗС РФ на Київ.

Варто зазначити, що американський Інститут вивчення війни ISW проаналізував нові пріоритети Володимира Путіна у війні проти України. На думку експертів, Кремлю важливіше утримати окуповані українські території на півдні, ніж зміцнювати оборонні рубежі на Луганщині.

Також повідомлялося, що Міноборони України не виключає повторне сухопутне вторгнення ЗС РФ із території Білорусі.