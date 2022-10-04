Украина договаривается с США о поставках ракет с дальностью свыше 100 км, — посол

Вероятно, речь идет о баллистических ракетах ATACMS с дальнобойностью до 300 километров, пуск которых осуществляется с установок HIMARS и M270.

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Украина в данный момент ведет переговоры с США о предоставлении вооружения, дальнобойность которого превышает реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в комментарии телеканалу CNN рассказала украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

По ее словам, в данный момент продолжаются дискуссии между Украиной и США о поставках более мощного вооружения, которое позволит Вооруженным силам отразить агрессию России и освободить захваченные регионы.

"Мы всегда говорили, что нам необходимо вооружение с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", — подчеркнула Маркарова в общении с журналистами.

Корреспондент CNN поинтересовался, получат ли Соединенные Штаты от Киева право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальнобойностью 100 км, что уже превышает характеристики РСЗО HIMARS. Украинский дипломат прямо не ответила на поставленный вопрос и повторила, что министры обороны обеих стран активно обсуждают все нюансы в вопросах отправки вооружения, и между государствами не может быть разногласий.

"Мы всегда работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения, в том числе, происходят на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение", — добавила Оксана Маркарова в интервью телеканалу CNN.

На фоне заявления дипломата не исключено, что речь идет о поставках тактических баллистических ракет ATACMS, дальность применения которых составляет до 300 километров. Для запуска подобных снарядов предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые уже имеются в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что в конце сентября дипломат Оксана Маркарова комментировала запреты для ВСУ на применение западного вооружения. По словам посла Украины в США, ограничения на осуществления ударов по территории России касаются только реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также сообщалось, что Украина может получить по новой схеме от США реактивные системы залпового огня HIMARS.