Україна домовляється зі США про постачання ракет із дальністю понад 100 км, — пані посол

Ймовірно, йдеться про балістичні ракети ATACMS із далекобійністю до 300 кілометрів, пуск яких здійснюється з установок HIMARS та M270.

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Україна наразі веде переговори зі США щодо надання озброєння, далекобійність якого перевищує реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це в коментарі телеканалу CNN розповіла пані український посол у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

За її словами, наразі тривають дискусії між Україною та США щодо постачання потужнішого озброєння, яке дозволить Збройним силам відбити агресію Росії та звільнити захоплені регіони.

"Ми завжди говорили, що нам потрібне озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз тривають", — наголосила Маркарова у спілкуванні із журналістами.

Кореспондент CNN поцікавився, чи отримають Сполучені Штати від Києва право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет із далекобійністю 100 км, що вже перевищує характеристики РСЗВ HIMARS. Пані український дипломат прямо не відповіла на поставлене запитання і повторила, що міністри оборони обох країн активно обговорюють усі нюанси щодо відправлення озброєння, і між державами не може бути розбіжностей.

"Ми завжди працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення, зокрема, відбуваються на базі Рамштайн. Отже, я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння", — додала Оксана Маркарова в інтерв'ю телеканалу CNN.

На тлі заяви пані дипломата не заперечується, що йдеться про постачання тактичних балістичних ракет ATACMS, дальність застосування яких становить 300 кілометрів. Для запуску подібних снарядів призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які вже є у розпорядженні Збройних сил України.

Варто зазначити, що наприкінці вересня пані дипломат Оксана Маркарова коментувала заборони для ЗСУ на застосування західного озброєння. За словами пані посла України в США, обмеження на здійснення ударів по території Росії стосуються лише реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Також повідомлялося, що Україна може отримати за новою схемою від США реактивні системи залпового вогню HIMARS.