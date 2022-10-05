Путин готовит обращение к россиянам из-за изменения статуса "военной операции", — росСМИ

Выступление на федеральных телеканалах ожидается в день, когда Кремль официально завершил процедуру аннексии украинских областей.

Related video

В среду, 5 октября, президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации из-за изменения статуса "специальной военной операции". Об этом сообщает российское издание Readovka, ссылаясь на свои осведомленные источники в Кремле.

По данным инсайдеров, 5 октября на федеральных телеканалах ожидается новое телеобращение президента РФ Владимира Путина к нации.

Выступление главы Кремля, как пишет росСМИ, связано с изменением статуса так называемой "специальной военной операции". Примечательно, что инсайдеры информируют о новом телеобращении Владимира Путина в день, когда российский президент официально завершил процедуру аннексии украинских областей.

Издание Readovka в своей публикации также отмечает заявление секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, который отмечал, что оккупационная администрация Крыма должна немедленно устранить "пробелы в безопасности" на территории полуострова. Гауляйтер Сергей Аксенов, в свою очередь, не исключал, что после завершения процедуры аннексии украинских областей в регионе будет объявлена "контртеррористическая операция".

[ + – ] Владимир Путин может объявить об изменении статуса "специальной военной операции"

Отметим, что 5 октября президент России Владимир Путин завершил официальную процедуру аннексии украинских областей по итогам фейковых референдумов. Своими указами глава Кремля установил до 1 января 2026 года переходные периоды, по истечению которых захваченные россиянами регионы Украины должны полностью интегрироваться в систему страны-агрессора.

Также Фокус в своей статье рассказывал, к чему приведет Владимира Путина аннексия украинских территорий и как проведение "референдумов" приблизит создание военного трибунала для топ-руководства России.