Путін готує звернення до росіян через зміну статусу "військової операції", — росЗМІ

Виступ на федеральних телеканалах очікується у день, коли Кремль офіційно завершив процедуру анексії українських областей.

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У середу, 5 жовтня, президент Росії Володимир Путін може виступити зі зверненням до нації через зміну статусу "спеціальної військової операції". Про це повідомляє російське видання Readovka, посилаючись на свої обізнані джерела в Кремлі.

За даними інсайдерів, 5 жовтня на федеральних телеканалах очікується нове телезвернення президента РФ Володимира Путіна до нації.

Виступ глави Кремля, як пише росЗМІ, пов'язаний зі зміною статусу так званої "спеціальної військової операції". Цікаво, що інсайдери інформують про нове телезвернення Володимира Путіна у день, коли російський президент офіційно завершив процедуру анексії українських областей.

Видання Readovka у своїй публікації також наголошує на заяві секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, який зазначав, що окупаційна адміністрація Криму має негайно усунути "прогалини в безпеці" на території півострова. Гауляйтер Сергій Аксьонов, зі свого боку, не заперечував, що після завершення процедури анексії українських областей у регіоні буде оголошено "контртерористичну операцію".

[ + – ] Володимир Путін може оголосити про зміну статусу "спеціальної військової операції"

Зазначимо, що 5 жовтня президент Росії Володимир Путін завершив офіційну процедуру анексії українських областей за підсумками фейкових референдумів. Своїми указами глава Кремля встановив до 1 січня 2026 року перехідні періоди, після яких захоплені росіянами регіони України мають повністю інтегруватися в систему країни-агресора.

Також Фокус у своїй статті розповідав, до чого приведе Володимира Путіна анексія українських територій і як проведення "референдумів" наблизить створення військового трибуналу для топкерівництва Росії.