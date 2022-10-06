Коллаборант Стремоусов намекнул Шойгу на самоубийство из-за провала ВС РФ (видео)

В Минобороны России, по словам гауляйтера, есть "продажные генералы и шелупонь", которые несут ответственность за тяжелую для оккупантов ситуацию на передовой.

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После провала ВС РФ на нескольких направлениях министр обороны России Сергей Шойгу мог бы застрелиться. Такое заявление сделал гауляйтер Кирилл Стремоусов, комментируя успешное продвижение Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

По его словам, настоящие офицеры, будучи на должности главы Минобороны и допустив подобный провал своей армии на передовой, застрелились бы.

Кирилл Стремоусов, говоря в контексте российских военнослужащих, заявил, что слово "офицер" для многих является непонятным.

"Многие говорят, что на месте министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы застрелиться… Не надо каким-то образом ложить тень на все Минобороны России из-за некоторых бездарных начальников, которые не ответили процессы и прорехи. Знаете, слово офицер для многих является непонятным", — подчеркнул гауляйтер, комментируя ситуацию в Херсонской области.

Более того, как утверждает Стремоусов, в российском Минобороны есть "продажные генералы и шелупонь", которые несут ответственность за провал ВС РФ на нескольких направлениях.

Отдельно гауляйтер прокомментировал успешное продвижение подразделений ВСУ в Херсонской области и освобождение ряда населенных пунктов. По словам Стремоусова, российские войска не сдавали захваченные города и решили отступить для перегруппировки.

"Мы не сдавали Давыдов Брод, мы не сдавали Великую Александровку, мы не сдавали Дутчаны. Мы просто перегруппировались. Если кому-то не нравится это слово… благодаря перегруппировке мы сохранили жизнь наших бойцов. Это не паника, это объективная реальность. Херсон находится на замке и "нацисты" сюда не зайдут. Надеюсь, что в Москве быстро решат эту ситуацию", — резюмировал гауляйтер Херсонщины в своем видеообращении.

[ + – ] Кирилл Стремоусов подтвердил отступление ВС РФ из нескольких населенных пунктов на Херсонщине

Стоит отметить, что Оперативное командование "Юг" в своей сводке от 5 октября подтвердило информацию о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении. На отдельных участках фронта, по данным ведомства, украинские военнослужащие продвинулись на 10-20 километров и освободили ряд населенных пунктов, среди которых — Давыдов Брод, Великая Александровка, Золотая Балка и другие.

Также сообщалось, что на фоне провала ВС РФ на нескольких направлениях Владимир Путин сделал из министра обороны Сергея Шойгу "козла отпущения".