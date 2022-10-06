Колаборант Стремоусов натякнув Шойгу на самогубство через провал ЗС РФ (відео)

У Міноборони Росії, за словами гауляйтера, є "продажні генерали та шелупонь", які несуть відповідальність за тяжку для окупантів ситуацію на передовій.

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Після провалу ЗС РФ на кількох напрямках міністр оборони Росії Сергій Шойгу міг би застрелитись. Таку заяву зробив гауляйтер Кирило Стремоусов, коментуючи успішне просування Збройних сил України у Херсонській області.

За його словами, справжні офіцери, будучи на посаді голови Міноборони і допустивши такий провал своєї армії на передовій, застрелилися б.

Кирило Стремоусов, говорячи в контексті російських військовослужбовців, заявив, що слово "офіцер" для багатьох є незрозумілим.

"Багато хто каже, що на місці міністра оборони, який допустив до такого стану справ, просто міг би застрелитися... Не треба якось класти тінь на все Міноборони Росії через деяких бездарних начальників, які не відповіли процеси й огріхи. Знаєте, слово офіцер для багатьох є незрозумілим", — наголосив гауляйтер, коментуючи ситуацію в Херсонській області.

Ба більше, як стверджує Стремоусов, у російському Міноборони є "продажні генерали та шелупонь", які несуть відповідальність за провал ЗС РФ на кількох напрямках.

Окремо гауляйтер прокоментував успішне просування підрозділів ЗСУ у Херсонській області та звільнення низки населених пунктів. За словами Стремоусова, російські війська не здавали захоплені міста та вирішили відступити для перегрупування.

"Ми не здавали Давидів Брід, ми не здавали Велику Олександрівку, ми не здавали Дутчани. Ми просто перегрупувалися. Якщо комусь не подобається це слово… завдяки перегрупуванню ми зберегли життя наших бійців. Це не паніка, це об'єктивна реальність. Херсон знаходиться на замку та "нацисти" сюди не зайдуть. Сподіваюся, що в Москві швидко вирішать цю ситуацію", — резюмував гауляйтер Херсонщини у своєму відеозверненні.

[ + – ] Кирило Стремоусов підтвердив відступ ЗС РФ із кількох населених пунктів на Херсонщині

Варто зазначити, що Оперативне командування "Південь" у своєму зведенні від 5 жовтня підтвердило інформацію про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку. На окремих ділянках фронту, за даними відомства, українські військовослужбовці просунулися на 10-20 кілометрів та звільнили низку населених пунктів, серед яких Давидів Брід, Велика Олександрівка, Золота Балка й інші.

Також повідомлялося, що на тлі провалу ЗС РФ на кількох напрямках Володимир Путін зробив із міністра оборони Сергія Шойгу "цапа-відбувайла".