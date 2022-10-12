Кива и росСМИ публикуют фейк о том, что Зеленский выехал из Украины (фото, видео)

В качестве подтверждения своих слов они используют видео со съемок очередного обращения главы государства, во время которых используется технология "Хромакей".

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Бывший нардеп-коллаборант Илья Кива вместе с российскими пропагандистами разгоняет фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы выехал из Украины. Соответствующий пост беглец опубликовал в своем Telegram-канале.

"Отъезд" Владимира Зеленского из Украины — фейк от Ильи Кивы и росСМИ

В качестве подтверждения своих слов Илья Кива обнародовал видео со съемок очередного обращения Владимира Зеленского, во время которых якобы используется технология "Хромакей".

"Западная индустрия лжи и обмана, или как украинцы превращаются в скот на заклание. А теперь вспомните все выступления и видео этого клоуна и поймите — они вас, украинцы, просто всех тр****т", — добавил Кива в своей публикации.

[ + – ] Илья Кива заявил об отъезде Зеленского из Украины и опубликовал видео с его участием на фоне "Хромакея"

Российское издание "Блокнот" также утверждает, что президент Владимир Зеленский якобы выехал из Украины, а все видеообращения записываются с технологией "Хромакей". Пропагандисты в своем материале рассказывают, что первый "смонтированный" ролик главы государства был опубликован 10 октября — в день массированных ракетных ударов ВС РФ. Издание также утверждает, что из-за атаки Зеленский якобы находится в бункере во Львовской области.

"Отъезд" Владимира Зеленского из Украины — опровержение фейка Ильи Кивы и росСМИ

Илья Кива с российскими пропагандистами, рассказывая о "бегстве" украинского президента, использовали ролик, который был снят в конце июня в Киеве. Европейские специалисты прибыли в столицу Украины для того, чтобы записать видеообращение Владимира Зеленского к мировым инвесторам с помощью 3D-технологий.

[ + – ] Кива и росСМИ разгоняют фейк о том, что Зеленский выехал из Украины

"Объемное видео с президентом Владимиром Зеленским было представлено во время Founders Forum в Лондоне, чтобы призвать самых влиятельных новаторов региона пожертвовать финансовые и технологические ресурсы для восстановления Украины. Оборудование Evercoast для объемного захвата, используемое для 3D-проекта, передается в дар правительству Украины, чтобы обеспечить непрерывную связь в форматах расширенной реальности", — писало тематическое издание Provideo Coalition, комментируя обращение Владимира Зеленского в 3D-формате.

[ + – ] Владимир Зеленский записал видеообращение с помощью технологии 3D

Стоит отметить, что еще в августе военная разведка Украины сообщала о запуске в РФ кампании по дискредитации президента Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что кампанию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского поддержал Александр Лукашенко. Соратник Владимира Путина утверждал, что между украинским лидером и командованием ВСУ якобы назревает конфликт, который может обернуться военным переворотом.