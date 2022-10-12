Кива та росЗМІ публікують фейк про те, що Зеленський виїхав із України (фото, відео)
Як підтвердження своїх слів вони використовують відео зі зйомок чергового звернення глави держави, під час яких використовується технологія хромакею.
Колишній нардеп-колаборант Ілля Кива разом із російськими пропагандистами розганяє фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито виїхав із України. Відповідний пост втікач опублікував у своєму Telegram-каналі.
"Від'їзд" Володимира Зеленського з України — фейк від Іллі Киви та росЗМІ
Як підтвердження своїх слів Ілля Кива оприлюднив відео зі зйомок чергового звернення Володимира Зеленського, під час яких нібито використовується технологія хромакею.
"Західна індустрія брехні й обману, або як українці перетворюються на худобу на заклання. А тепер згадайте всі виступи та відео цього клоуна та зрозумійте — вони вас, українці, просто всіх тр****ть", — додав Кива у своїй публікації.
Російське видання "Блокнот" також стверджує, що президент Володимир Зеленський нібито виїхав із України, а всі відеозвернення записуються з технологією хромакей. Пропагандисти у своєму матеріалі розповідають, що перший "змонтований" ролик глави держави було опубліковано 10 жовтня — у день масованих ракетних ударів ЗС РФ. Видання також стверджує, що через атаку Зеленський нібито перебуває в бункері у Львівській області.
"Від'їзд" Володимира Зеленського з України — спростування фейка Іллі Киви та росЗМІ
Ілля Кива з російськими пропагандистами, розповідаючи про "втечу" українського президента, використали ролик, знятий наприкінці червня в Києві. Європейські фахівці прибули до столиці України для того, щоб записати відеозвернення Володимира Зеленського до світових інвесторів за допомогою 3D-технологій.
"Об'ємне відео з президентом Володимиром Зеленським представили під час Founders Forum у Лондоні, щоб закликати найвпливовіших новаторів регіону пожертвувати фінансові й технологічні ресурси для відновлення України. Устаткування Evercoast для об'ємного захоплення, яке використали для 3D-проєкту, передається в дар уряду України, щоб забезпечити безперервний зв'язок у форматах розширеної реальності", — писало тематичне видання Provideo Coalition, коментуючи звернення Володимира Зеленського в 3D-форматі.
Варто зазначити, що ще в серпні військова розвідка України повідомляла про запуск у РФ кампанії з дискредитації президента Володимира Зеленського.
Також повідомлялося, що кампанію з дискредитації президента України Володимира Зеленського підтримав Олександр Лукашенко. Соратник Володимира Путіна стверджував, що між українським лідером і командуванням ЗСУ нібито назріває конфлікт, який може спричинити військовий переворот.