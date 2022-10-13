iPhone-дипломатия: Зеленский рассказал, кому из мировых лидеров звонит без протокола (видео)

У украинского лидера сложились хорошие отношения с Борисом Джонсоном и Анджеем Дудой, а также главами Литвы и Латвии. Зеленский подчеркнул, что мог оперативно посоветоваться с ними по безотлагательным вопросам.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в первые дни войны ему очень сильно помогала iPhone-дипломатия, которой до 2022 года в стране не было. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам украинского лидера, у него сложились хорошие отношения с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Латвии Эгилсом Левисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Это те люди, которым я мог позвонить. И мы действительно очень много с этими лидерами говорим не по протоколу, а быстро. Это было быстрое реагирование", –– рассказал Зеленский.

Он также отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ему по любым вопросам звонить на WhatsUp. Кроме того, глава Украины отметил, что удалось наладить коммуникацию и с премьер-министром Италии Марио Драги.

В интервью Зеленский подчеркнул, что во время войны у главы государства нет времени на протокольную дипломатию. Все вопросы должны решаться в оперативном порядке, а на просьбы о помощи нужны прямые ответы.

"У меня не было и нет времени на публичную дипломатию. Я за диалог, в котором есть результат. Нет возможности предлагать "Давай об этом поговорим, а ты через год мне ответишь, что ты придумал", –– рассказал президент Украины.

Как говорит Зеленский, за последние полгода ему часто приходилось заниматься не только стратегическими вопросами, но и "микроменеджментом".

"Война, особенно война с русскими, со сложной большой страной, диктует быстрые решения. Это все-таки микроменеджмент, в каком-то смысле. И вот в этой тактике важно, кто с тобой. Вот это все предполагает не обычную дипломатию, а ту, я бы ее назвал iPhone-дипломатией, которой не было раньше у нашей страны. И раньше такого не было и в мире", –– добавил глава Украины.

[ + – ] Интервью с Владимиром Зеленским. Об айфон-дипломатии смотреть с 16:40

Напомним, Владимир Зеленский назвал окружение президента РФ Владимира Путина "щенками", которые "выпьют по 50 грамм и угрожают ядерной войной". По его словам, если Москва столкнется с сильной позицией Запада, то не станет применять оружие массового поражения. Украинский лидер также уверен, что Европа до сих пор боится России и реакции россиян.

Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу заявил, что Россия планирует совершить удар по своей газотранспортной системе, чтобы обвинить в этом Украину и уничтожить украинскую ГТС. Цель Москвы — прекратить поставки газа в Европу через нашу страну.