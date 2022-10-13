iPhone-дипломатія: Зеленський розповів, кому зі світових лідерів дзвонить без протоколу (відео)

В українського лідера склалися добрі стосунки з Борисом Джонсоном та Анджеєм Дудою, а також главами Литви та Латвії. Зеленський наголосив, що міг оперативно порадитися з ними щодо невідкладних питань.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що в перші дні війни йому дуже допомагала iPhone-дипломатія, якої до 2022 року в країні не було. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами українського лідера, у нього склалися добрі стосунки з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом і президентом Литви Ґітанасом Науседою.

"Це ті люди, яким я міг зателефонувати. І ми справді дуже багато з цими лідерами говоримо не за протоколом, а швидко. Це було швидке реагування", –– розповів Зеленський.

Він також зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон запропонував йому з будь-яких питань дзвонити на WhatsUp. Крім того, глава України зазначив, що вдалося налагодити комунікацію і з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.

В інтерв'ю Зеленський наголосив, що під час війни глава держави не має часу на протокольну дипломатію. Усі питання мають вирішуватись в оперативному порядку, а на прохання про допомогу потрібні прямі відповіді.

"У мене не було і немає часу на публічну дипломатію. Я за діалог, у якому є результат. Немає можливості пропонувати "Давай про це поговоримо, а ти через рік мені відповіси, що ти вигадав", — розповів президент України.

Як каже Зеленський, за останні пів року йому часто доводилося займатися не лише стратегічними питаннями, а й "мікроменеджментом".

"Війна, особливо війна з росіянами, зі складною великою країною, диктує швидкі рішення. Це все ж таки мікроменеджмент, у якомусь сенсі. Й ось у цій тактиці важливо, хто з тобою. Ось це все передбачає не звичайну дипломатію, а ту, я б її назвав iPhone-дипломатією, якої не було раніше у нашої країни. І раніше такого не було й у світі", — додав глава України.

[ + – ] Інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Про айфон-дипломатію дивитись із 16:40

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав оточення президента РФ Володимира Путіна "щенками", які "вип'ють по 50 грам і погрожують ядерною війною". За його словами, якщо Москва зіткнеться із сильною позицією Заходу, то не застосовуватиме зброю масового ураження. Український лідер також упевнений, що Європа досі боїться Росії та реакції росіян.

Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу заявив, що Росія планує здійснити удар по своїй газотранспортній системі, щоб звинуватити в цьому Україну та знищити українську ГТС. Мета Москви — припинити постачання газу в Європу через нашу країну.