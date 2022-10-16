Сербия закрыла свое посольство в Украине

Территорию Украины покинули три дипломата и один сотрудник посольства.

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Посольство Республики Сербия в Украине приостанавливает свою работу по соображениям безопасности. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте посольства Сербии в Украине.

В посольстве сообщили, что сотрудники дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу в Белграде. Речь идет о троих дипломатах и одном сотруднике посольства.

Также пресс-служба дипломатического представительства Сербии в Украине подчеркнула, что за любой помощью и поддержкой граждане Сербии могут обращаться в посольства республики в странах, граничащих с Украиной.

Что этому предшествовало

Министерство иностранных дел Республики Сербия еще 13 февраля рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, рассмотреть возможность временно покинуть территорию этой страны, а тем гражданам, которые планировали путешествие в Украину, отложить поездку.

Граждан Сербии, которые остались на территории Украины, в посольстве просили обязательно держать связь с дипломатическим представительством.

Напомним, в начале июля Бельгия объявила, что пришлет в Киев нового посла и возобновит работу посольства. Кроме того, глава бельгийского правительства пообещал, что вскоре по возвращении в Киев в стенах посольства Бельгии сможет возобновить свою работу и украинский персонал.

Кроме того, Фокус писал о том, что Франция захотела вернуть свое посольство из Львова в Киев. В свою очередь глава французского МИД назвал эту идею немыслимой из-за продолжения боевых действий.