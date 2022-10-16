Сербія закрила своє посольство в Україні

Територію України залишили три дипломати та один співробітник посольства.

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Посольство Республіки Сербія в Україні зупиняє свою роботу з міркувань безпеки. Відповідне повідомлення з'явилось на офіційному сайті посольства Сербії в Україні.

У посольстві повідомили, що співробітники дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов повернення продовжують здійснювати свою роботу в Белграді. Йдеться про трьох дипломатів і одного співробітника посольства.

Також пресслужба дипломатичного представництва Сербії в Україні наголосила, що за будь-якою допомогою та підтримкою громадяни Сербії можуть звертатися до посольств республіки у країнах, що межують з Україною.

Що цьому передувало

Міністерство закордонних справ Республіки Сербія ще 13 лютого рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, розглянути можливість тимчасово залишити територію цієї країни, а громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку.

Громадяни Сербії, які залишилися на території України, у посольстві просили обов'язково тримати зв'язок із дипломатичним представництвом.

Нагадаємо, на початку липня Бельгія оголосила, що відправить до Києва нового посла і відновить роботу посольства. Крім того, глава бельгійського уряду пообіцяв, що невдовзі після повернення до Києва у стінах посольства Бельгії зможе відновити свою роботу і український персонал.

Крім того, Фокус писав про те, що Франція захотіла повернути своє посольство зі Львова до Києва. Зі свого боку глава французького МЗС назвав цю ідею немислимою через продовження бойових дій.