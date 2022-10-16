В МИД Украины опровергли информацию СМИ об эвакуации посольства Сербии

О том, что сербская дипмиссия в Киеве приостановила свою работу, сообщили СМИ, но, как оказалось, эти дипломаты уже давно находятся в Белграде.

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Днем 16 октября в СМИ появилась информация, что посольство Сербии в Киеве приостановило свою работу из соображений безопасности, а сами дипломаты покинули Украину.

На главной странице сайта посольства Сербии в Украине действительно указано, что посольство в Киеве закрыто и все вопросы решаются из Белграда.

Спикер МИД Украины Олег Николенко после появления в инфопространстве этой новости решил отреагировать и сообщить о том, как на самом деле обстоят дела.

На своей странице в Facebook Николенко написал, что новость о закрытии посольства Сербии в Киеве является дезинформацией, которую запустила Россия.

"На самом деле посольство Сербии уехало из Украины еще в начале марта и с тех пор оно в Киев не возвращалось. Все сотрудники сербского посольства работают из Белграда", — написал Николенко.