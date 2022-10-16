У МЗС України спростували інформацію ЗМІ про евакуацію посольства Сербії

Про те, що сербська дипмісія у Києві призупинила свою роботу, повідомили ЗМІ, але, як виявилося, ці дипломати вже давно перебувають у Белграді.

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Вдень 16 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що посольство Сербії у Києві призупинило свою роботу з безпекових міркувань, а самі дипломати покинули Україну.

На головній сторінці сайту посольства Сербії в Україні дійсно вказано, що дипвідомство в Києві закрите і всі питання вирішуються із Белграда.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко після появи в інфопросторі цієї новини вирішив відреагувати та повідомити про те, що відбувається насправді.

На своїй сторінці у Facebook Ніколенко написав, що новина про закриття посольства Сербії у Києві є дезінформацією, яку запустила Росія.

"Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда", — написав Ніколенко.