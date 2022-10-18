Угроза всему миру: парламент Эстонии объявил российский режим террористическим

Депутаты призвали ЕС и НАТО поддерживать Украину, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и создать специальный трибунал, чтобы наказать военных преступников.

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Эстонский парламент 88 голосами поддержал заявление, в котором объявил правящий в России режим террористическим и осудил аннексию территории Украины, сообщает ERR. Всего в парламент входит 101 депутат, заявление единогласно поддержали все находившиеся в зале голосований парламентарии.

В резолюции сказано, что парламент:

резко осуждает военные действия России против Украины и незаконную аннексию захваченной украинской территории;

поддерживает расследования, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для расследования военных преступлений и считает необходимым провести судебный процесс в рамках специального международного трибунала;

осуждает использование созданных при поддержке российских властей вооруженных формирований, таких как "Группа Вагнера" и так называемые "ВС ЛДНР" и признает их террористическими организациями;

осуждает объявление и проведение в России мобилизации с целью продолжения преступной агрессии, так как это является преступлением против мира;

считает нужным лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН;

призывает Евросоюз проявить единство и ужесточить экономические санкции против России и Беларуси;

призывает ЕС и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире, — сказано в заявлении. — Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, парламент объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор".

Оппозиция предлагала более радикальные меры

Представители оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) предлагали более радикальную версию документа. В частности, они призывали членов ЕС и НАТО отозвать своих послов из Москвы, прекратить предоставлять россиянам убежище в Евросоюзе и выслать тех, кто подлежит мобилизации, закрыть пограничный переход на эстонско-российской границе и разоружить находящихся в Эстонии граждан России и Беларуси. Эти предложения парламент отклонил.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой назвала Россию террористическим режимом, призвала наказать агрессора и поддержать Украину.

Ранее стало известно, что в Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.