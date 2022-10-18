Загроза всьому світу: парламент Естонії оголосив російський режим терористичним

Депутати закликали ЄС та НАТО підтримувати Україну, позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та створити спеціальний трибунал, щоб покарати воєнних злочинців.

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Естонський парламент 88 голосами підтримав заяву, в якій оголосив керівний у Росії режим терористичним та засудив анексію території України, повідомляє ERR. Всього до парламенту входить 101 депутат, заяву одноголосно підтримали всі парламентарії, що перебували в залі голосувань.

У резолюції сказано, що парламент:

різко засуджує воєнні дії Росії проти України та незаконну анексію захопленої української території;

підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом та Міжнародним кримінальним судом для розслідування воєнних злочинів та вважає за необхідне провести судовий процес у межах спеціального міжнародного трибуналу;

засуджує використання створених за підтримки російської влади збройних формувань, таких як "Група Вагнера" та так звані "ЗС ЛДНР" та визнає їх терористичними організаціями;

засуджує оголошення та проведення у Росії мобілізації з метою продовження злочинної агресії, оскільки це є злочином проти миру;

вважає за потрібне позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН;

закликає Євросоюз виявити єдність та посилити економічні санкції проти Росії та Білорусі;

закликає ЄС та НАТО значно збільшити обсяг військової та гуманітарної допомоги Україні та підтримати повоєнне відновлення держави.

"Путінський режим, що погрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для миру як у Європі, так і в усьому світі, — сказано в заяві. — Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, парламент оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію — державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно дати спільну відсіч".

Опозиція пропонувала радикальніші заходи

Представники опозиційної Консервативної народної партії Естонії (EKRE) пропонували радикальнішу версію документа. Зокрема, вони закликали членів ЄС і НАТО відкликати своїх послів з Москви, припинити надавати росіянам притулок в Євросоюзі і вислати тих, хто підлягає мобілізації, закрити прикордонний перехід на естонсько-російському кордоні і роззброїти громадян Росії та Білорусі, які перебувають в Естонії. Ці пропозиції парламент відхилив.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію, в якій назвала Росію терористичним режимом, закликала покарати агресора та підтримати Україну.

Раніше стало відомо, що до Конгресу США внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму.