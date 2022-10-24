"Нужно внести правки в Конституцию": глава Меджлиса предложил поменять статус Крыма

Рефат Чубаров считает, что нынешний статус Крыма, как автономии в составе Украины, нуждается в переформатировании. Соответствущий законопроект уже подготовили в Верховной Раде.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на саммите "Крымская платформа" в Загребе предложил внести изменения в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. По его словам, в основном законе государства нужно определить автономию полуострова, которая создана по национально-территориальному признаку. Об этом сообщает украинское агентство "Интерфакс".

"Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, которая создана по национально-территориальному признаку, как форма самоопределения коренного народа Крыма — крымскотатарского", — заявил Чубаров.

Глава Меджлиса пояснил, что согласно Конституции Украины, Крым является автономией, однако этот статус нуждается в переформатировании. При этом он уточнил, что речь идет об источнике крымской автономии, коим является коренной народ полуострова, который имеет право на самоопределение.

"Надо определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником, если хотите, крымской автономии, и этим источником является неотъемлемое право коренного народа этого полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства", — подчеркнул Чубаров.

Также политик сообщил, что глава украинского парламента Руслан Стефанчук упомянул подготовку проекта закона о статусе крымскотатарского народа и рабочая группа уже завершила работу над ним.

"Я очень надеюсь, что в ближайшие недели он будет зарегистрирован в Верховной Раде Украины и, возможно, на этой сессии он будет рассмотрен в первом чтении", — сказал Чубаров.

[ + – ] Чубаров заявил, что в Раде готовят законопроект о статусе крымскотатарского народа

Ранее сообщалось, что по мнению бывшего депутата Госдумы РФ Семена Багдасарова, Кремлю необходимо пересмотреть свои отношения с Турцией, со стороны которой якобы исходит угроза. Заявление прозвучало в связи с испытанием ракеты Tayfun, которую Турция запустила в сторону Синопа, находящегося в 300 км от Севастополя.

Два американских миллиардера — Дэвид Сакс и Билл Экман вслед за Илоном Маском предложили мирное разрешение ситуации вокруг Украины. По их словам Украина должна отказаться от Крыма и членства в НАТО в обмен на отход российских войск на рубежи 23 февраля.