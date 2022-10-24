"Потрібно внести правки до Конституції": глава Меджлісу запропонував змінити статус Криму

Рефат Чубаров вважає, що нинішній статус Криму як автономії у складі України потребує переформатування. Відповідний законопроєкт уже підготували у Верховній Раді.

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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на саміті "Кримська платформа" у Загребі запропонував внести зміни до Конституції України щодо статусу Криму. За його словами, в основному законі держави варто визначити автономію півострова, яка створена за національно-територіальною ознакою. Про це повідомляє українська агенція "Інтерфакс".

"Ми повинні внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму — кримськотатарського", — заявив Чубаров.

Глава Меджлісу пояснив, що згідно з Конституцією України, Крим є автономією, проте цей статус потребує переформатування. При цьому він уточнив, що йдеться про джерело кримської автономії, яким є корінний народ півострова, який має право на самовизначення.

"Треба визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, з джерелом, якщо хочете, кримської автономії, і цим джерелом є невід'ємне право корінного народу цього півострова на самовизначення у складі незалежної української держави", — наголосив Чубаров.

Також політик повідомив, що глава українського парламенту Руслан Стефанчук згадав про підготовку проєкту закону про статус кримськотатарського народу й робоча група вже завершила роботу над ним.

"Я дуже сподіваюся, що найближчими тижнями його буде зареєстровано у Верховній Раді України і, можливо, на цій сесії його буде розглянуто в першому читанні", — сказав Чубаров.

[ + – ] Чубаров заявив, що в Раді готують законопроєкт про статус кримськотатарського народу

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