Джонсон будет лоббировать "план Маршалла" для Украины, — СМИ

Политик, по данным журналистов, рассчитывает через спецфонд получить внушительную сумму денег, которая будет направлена на восстановление Украины.

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания "Плана Маршалла" для Украины, в рамках которого будут выделены средства для разрушенной инфраструктуры. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По данным инсайдеров, Борис Джонсон в будущем может создать новую организацию, которая будет специализироваться на оказании финансовой помощи Украине. Издание не исключает, что с помощью этой стратегии экс-премьер-министр Великобритании старается вернуться на международную политическую арену.

Источник из окружения политика отмечает, что сам Борис Джонсон называет свою затею "Планом Маршалла" для Украины и рассчитывает, что ему удасться через фонд создать внушительную сумму, которую направят Киеву для восстановления разрушенной войной страны.

Планы экс-премьер-министра продвигаются в деликатном темпе, поскольку важно, чтобы все было сделано правильно.

"Он работает над крупным проектом, связанным с Украиной, который будет касаться восстановления. Джонсон собирается выйти на международную арену в качестве сторонника поддержки Украины в ее войне с Россией, совершив перед Рождеством громкий визит в США. Джонсон планирует выступить с речью, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению Украины. Также ожидается, что политик встретится с американскими сенаторами, чтобы обосновать необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США", — говорится в материале The Telegraph.

Отдельно, по словам инсайдеров, Борис Джонсон хочет сосредоточиться на предоставлении Украине необходимого количества вооружения для отражения военной агрессии РФ.

Отметим, что другое издание The Financial Times также анонсировало продвижение Борисом Джонсоном поддержки Украины во время визита в США. Журналисты утверждали, что экс-премьер-министр очень переживает из-за ситуации в Украине и будет настаивать на увеличении военной помощи Киеву.

Также Фокус в своем материале рассказывал факты из биографии Риши Сунака, которому удалось вытеснить из политики Бориса Джонсона и занять кресло премьер-министра Великобритании.