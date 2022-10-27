Джонсон лобіюватиме "план Маршалла" для України, — ЗМІ

Політик, за даними журналістів, розраховує через спецфонд отримати значну суму грошей, яка буде спрямована на відновлення України.

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Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення "Плану Маршаллу" для України, в межах якого буде виділено кошти для зруйнованої інфраструктури. Про це пише видання The Telegraph, посилаючись на свої джерела.

За даними інсайдерів, Борис Джонсон у майбутньому може створити нову організацію, яка спеціалізуватиметься на наданні фінансової допомоги Україні. Видання не заперечує, що за допомогою цієї стратегії експрем'єр-міністр Великої Британії намагається повернутись на міжнародну політичну арену.

Джерело з оточення політика зазначає, що сам Борис Джонсон називає свою витівку "Планом Маршалла" для України та розраховує, що йому вдасться через фонд створити значну суму, яку спрямують Києву для відновлення зруйнованої війною країни.

Плани експрем'єр-міністра просуваються у делікатному темпі, оскільки важливо, щоб усе було зроблено правильно.

"Він працює над великим проєктом, пов'язаним з Україною, який стосуватиметься відновлення. Джонсон збирається вийти на міжнародну арену як прихильник підтримки України в її війні з Росією, здійснивши перед Різдвом гучний візит у США. Джонсон планує виступити з промовою, щоб привернути увагу до важкого становища України. Також очікується, що політик зустрінеться з американськими сенаторами, щоб обґрунтувати необхідність подальшої підтримки України з боку США", — йдеться у матеріалі The Telegraph.

Окремо, за словами інсайдерів, Борис Джонсон хоче зосередитись на наданні Україні необхідної кількості озброєння для відбиття військової агресії РФ.

Зазначимо, що інше видання The Financial Times також анонсувало просування Борисом Джонсоном підтримки України під час візиту у США. Журналісти стверджували, що експрем'єр-міністр дуже переживає через ситуацію в Україні та наполягатиме на збільшенні військової допомоги Києву.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав факти з біографії Ріші Сунака, якому вдалося витіснити з політики Бориса Джонсона та зайняти крісло прем'єр-міністра Великої Британії.