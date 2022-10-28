Нардеп Гончаренко выступил в парламенте Косово, в ВР заявили, что он не был уполномочен

Депутат от "Европейской солидарности" призвал Украину признать независимость Косово от Сербии и заявил, что сделает все возможное, чтобы посодействовать этому.

Related video

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко посетил частично признанное государство Косово, суверенитет которого Украина официальной не признавала и считает территорией Сербии. Политик посетил столицу Косово Приштину и выступил в местном парламенте, это было впервые для украинских парламентариев. Об этом сообщает издание Kallxo.

Выступая в Ассамблее Косово, Гончаренко заявил, что Украина должна признать ее независимость от Сербии. Он добавил, что сделает все возможное, чтобы посодействовать этому.

"Украина должна признать Косово как независимое государство, потому что вы за это боролись. Я сделаю все возможное, чтобы способствовать этому. Косово — это Европа, я верю в это, и мы завершим это вместе", — сказал нардеп.

Алексей Гончаренко, как представитель украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы, пообещал также посодействовать вступлению Косово в международную организацию. Кроме того, политик предостерег от влияния России на балканские страны.

Что говорят в Верховной раде?

В Парламенте заявили, что органы власти в Украине не уполномочили ни одного народного депутата, в частности Алексея Гончаренко, представлять позицию ВР в Косово или любой другой стране. В Верховной Раде отметили, что поездка Гончаренко является его личной инициативой и несла исключительно частный характер.

Как объяснил свою поездку нардеп?

Алексей Гончаренко заявил, что украинский парламент не уполномочил его представлять интересы Украины в Косово. По его словам, он поехал туда по приглашению представителей власти в Косово. Нардеп отметил, что подал постановление в Верховной Раде о признании ее независимости от Сербии.

"Что касается заявления Верховной Рады — это сделано, чтобы не дай Бог, Сербия не заподозрила государство Украины в симпатиях к Косово. Это смешно, плохо и не дальновидно… Независимость Косово не противоречит никаким международным соглашениям и договорам. Все наши союзники признали независимость Косово", — заявил он.

Что известно о государстве Косово?

Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В результате войны в 1999 между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН, а 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость от Сербии в одностороннем порядке. Государственность республики признали 97 стран-членов ООН, включая США, Францию, Польшу. Украина официально не признавала независимость Косово и считает регион частью Сербии.

Напомним, 3 августа стало известно, что Украина отозвала миротворческую миссию ВСУ в Косово. На территории частично признанной республики находились 40 украинских военнослужащих