Нардеп Гончаренко виступив у парламенті Косова, у ВР заявили, що він не був уповноважений

Депутат від "Європейської солідарності" закликав Україну визнати незалежність Косова від Сербії та заявив, що зробить усе можливе, щоб допомогти цьому.

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Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко відвідав частково визнану державу Косово, суверенітет якої Україна офіційною не визнавала та вважає територією Сербії. Політик відвідав столицю Косова Приштину та виступив у місцевому парламенті, це було вперше для українських парламентаріїв. Про це повідомляє видання Kallxo.

Виступаючи в Асамблеї Косова, Гончаренко заявив, що Україна має визнати її незалежність від Сербії. Він додав, що зробить усе можливе, щоб допомогти цьому.

"Україна має визнати Косово як незалежну державу, тому що ви за це боролися. Я зроблю все можливе, щоб сприяти цьому. Косово — це Європа, я вірю в це і ми завершимо це разом", — сказав нардеп.

Олексій Гончаренко, як представник української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, пообіцяв також посприяти вступу Косова до міжнародної організації. Крім того, політик застеріг від впливу Росії на балканські країни.

Що кажуть у Верховній раді?

У Парламенті заявили, що органи влади в Україні не уповноважили жодного народного депутата, зокрема Олексія Гончаренка, представляти позицію ВР у Косові чи будь-якій іншій країні. У Верховній Раді зазначили, що поїздка Гончаренка є його особистою ініціативою та несла виключно приватний характер.

Як пояснив свою подорож нардеп?

Олексій Гончаренко заявив, що український парламент не уповноважив його представляти інтереси України у Косові. За його словами, він поїхав туди за запрошенням представників влади у Косові. Нардеп зазначив, що подав постанову у Верховній Раді про визнання незалежності Косово від Сербії.

"Щодо заяви Верховної Ради — це зроблено, щоб не дай Боже, Сербія не запідозрила Україну в симпатіях до Косова. Це смішно, погано і далекоглядно… Незалежність Косова не суперечить жодним міжнародним угодам і договорам. Всі наші союзники визнали незалежність Косова", — заявив він.

Що відомо про державу Косова?

Косово — частково визнана держава на Балканському півострові. Внаслідок війни у 1999 році між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН, а 17 лютого 2008 року парламент Косово проголосив незалежність від Сербії в односторонньому порядку. Державність республіки визнали 97 країн-членів ООН, включно з США, Францію, Польщу. Україна офіційно не визнавала незалежності Косова і вважає регіон частиною Сербії.

Нагадаємо, 3 серпня стало відомо, що Україна відкликала миротворчу місію ЗСУ у Косово. На території частково визнаної республіки перебувало 40 українських військовослужбовців