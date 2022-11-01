Исключить из двадцатки: МИД Украины призвал отменить приглашение Путина на саммит G20

Олег Николенко заявил, что у российского президента руки испачканы кровью, поэтому ему не место за столом переговоров с мировыми лидерами.

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Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опубликовал твит, в котором призвал исключить Россию из "Большой двадцатки", так как президент РФ Владимир Путин публично признался, что 31 октября отдавал приказ нанести ракетный удар по Украине.

По словам дипломата, у российского лидера руки испачканы в крови, поэтому ему не место за столом переговоров с мировыми лидерами.

"С его руками, испачканными в крови, ему нельзя позволять садиться за стол переговоров с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия исключена из G20", — написал Николенко.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Путин ответил на вопрос, является ли массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины 31 октября неким ответом на атаку по Севастополю и кораблям Черноморского флота РФ. Российский президент заявил, что "отчасти так и есть", однако это не все, что могла предпринять Россия в качестве ответной реакции.

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"Отчасти так и есть! Но это не все, что мы могли бы сделать", — ответил Путин журналистам.

Напомним, 30 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота России, которые базировались в бухте Севастополя. По мнению экспертов GeoConfirmed, в результате атаки повредили флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров", а также тральщик "Иван Голубец".

В понедельник, 31 октября, Вооруженные силы РФ нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. По обстрелы попали объекты критической инфраструктуры Киеви и области, а также Харьковской, Запорожской Черкасской, Винницкой, Полтавской областях.