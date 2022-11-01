Виключити з двадцятки: МЗС України закликало скасувати запрошення Путіна на саміт G20

Олег Ніколенко заявив, що в російського президента руки забруднені кров'ю, тому йому не місце за столом переговорів зі світовими лідерами.

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Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко опублікував твіт, у якому закликав виключити Росію з Великої двадцятки, оскільки президент РФ Володимир Путін публічно зізнався, що 31 жовтня наказував завдати ракетного удару по Україні.

За словами дипломата, у російського лідера руки забруднені кров'ю, тому йому не місце за столом переговорів зі світовими лідерами.

"Із його руками, забрудненими в крові, йому не можна дозволяти сідати за стіл переговорів зі світовими лідерами. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія — виключена з G20", — написав Ніколенко.

Зазначимо, що під час пресконференції Путін відповів на запитання, чи є масований ракетний удар по інфраструктурі України 31 жовтня якоюсь відповіддю на атаку по Севастополю та кораблям Чорноморського флоту РФ. Російський президент заявив, що "почасти так і є", проте це не все, що могла зробити Росія як реакцію у відповідь.

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"Почасти так і є! Але це не все, що ми могли б зробити", — відповів Путін журналістам.

Нагадаємо, 30 жовтня безпілотники атакували кораблі Чорноморського флоту Росії, які базувалися в бухті Севастополя. На думку експертів GeoConfirmed, унаслідок атаки пошкодили флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров", а також тральщик "Іван Голубець".

У понеділок, 31 жовтня, Збройні сили РФ завдала масованих ракетних ударів по території України. Під обстріл потрапили об'єкти критичної інфраструктури Києва й області, а також Харківської, Запорізької Черкаської, Вінницької, Полтавської областей.