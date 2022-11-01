"Служители Иуды": экс-посол Украины Мельник раскритиковал Евангелическую церковь Германии

Председатель совета церкви Аннетте Куршус призвала Киев и Москву к мирным переговорам ради прекращения огня. Дипломат заявил, что перемирие закрепит российскую оккупацию регионов Украины.

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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал Евангелическую церковь Германии служителями Иуды" за призыв к мирным переговорам для прекращения огня в Украине. Об этом украинский дипломат написал у себя в Twitter.

"Дорогая Евангелическая церковь Германии, мы никогда не простим вам, служителям Иуды, ваш флирт с военным преступником Путиным, ваше потворство Русской православной "церкви", санкционирующей войну на уничтожение, ваше лицемерное предательство украинского народа", –– заявил Мельник.

[ + – ] Твит Андрея Мельника

По словам дипломата, перемирие с РФ закрепило бы российскую оккупацию украинских территорий.

"Миллионы украинцев будут переданы путинскому кровавому режиму. Ты этого хочешь, "миротворец"? –– возмутился Мельник, обращаясь к представителям церкви.

Евангелическая церковь ФРГ призвала Киев и Москву к переговорам

Ранее председатель совета церкви Аннетте Куршус призвала Россию и Украину провести мирные переговоры.

"Альтернативой справедливому миру не должна быть нескончаемая война. Война никогда не должна заменять политику", –– сказала Куршус в своей проповеди 31 октября ко Дню реформации в Виттенберге.

"Не пренебрегайте переговорами. Верьте в силу меткого слова. Доверяйте малейшим шагам", –– подчеркнула представительница церкви.

По ее словам, до переговоров между Киевом и Москвой сейчас далеко, однако они тем более необходимы теперь.

Напомним, Андрей Мельник не стеснялся в выражениях даже будучи на должности посла Украины в Германии. Так, в мае дипломат назвал "ливерной колбасой" немецкого канцлера Олафа Шольца, который отказался ехать в Киев из-за того, что там не приняли президента Штайнмайера.

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал власти ФРГ не принимать россиян, бегущих от мобилизации.