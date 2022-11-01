"Служителі Юди": експосол України Мельник розкритикував Євангелічну церкву Німеччини

Голова ради церкви Аннет Куршус закликала Київ та Москву до мирних переговорів задля припинення вогню. Дипломат заявив, що перемир'я закріпить російську окупацію регіонів України.

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Експосол України в Німеччині Андрій Мельник назвав Євангелічну церкву Німеччини служителями "Юди" за заклик до мирних переговорів для припинення вогню в Україні. Про це український дипломат написав у себе в Twitter.

"Дорога Євангелічна церква Німеччини, ми ніколи не пробачимо вам, служителям Юди, ваш флірт з військовим злочинцем Путіним, ваше потурання Російській православній "церкві", що санкціонує війну на знищення, вашу лицемірну зраду українського народу", –– заявив Мельник.

[ + – ] Твіт Андрія Мельника

За словами дипломата, перемир'я із РФ закріпило б російську окупацію українських територій.

"Мільйони українців будуть передані путінському кривавому режиму. Ти цього хочеш, "миротворцю"? –– обурився Мельник, звертаючись до представників церкви.

Євангелічна церква ФРН закликала Київ та Москву до переговорів

Раніше голова ради церкви Аннетт Куршус закликала Росію та Україну провести мирні переговори.

"Альтернативою справедливому світу не повинна бути нескінченна війна. Війна ніколи не повинна замінювати політику", — сказала Куршус у своїй проповіді 31 жовтня до Дня реформації у Віттенберзі.

"Не нехтуйте переговорами. Вірте в силу влучного слова. Довіряйте найменшим крокам", –– наголосила представниця церкви.

За її словами, до переговорів між Києвом і Москвою зараз далеко, проте вони, тим паче, необхідні тепер.

Нагадаємо, Андрій Мельник не соромився у висловах навіть на посаді посла України в Німеччині. Так, у травні дипломат назвав "ліверною ковбасою" німецького канцлера Олафа Шольца, який відмовився їхати до Києва через те, що там не ухвалили президента Штайнмаєра.

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав владу ФРН не приймати росіян, які біжать від мобілізації.