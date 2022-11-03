Личная встреча Зеленского и Путина на Бали не имеет смысла, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могли бы встретится в рамках саммита G20 на Бали. Но вряд ли такая встреча может состояться.

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"Зеленскому эта встреча не выгодна, ведь он понимает, что договориться с Путиным сейчас ни о чем невозможно и главное – нет смысла, – говорит в комментарии Фокусу в материале "Встреча G20 на Бали. Путин хочет договориться с Западом и заключить очередной "Минск" политтехнолог Сергей Гайдай. – Он окончательно понял, что все вопросы в наших отношениях с Россией решаются на поле боя, где нужно выигрывать. Все остальное – очень опасная игра. Все попытки Украины договориться с Путиным при разных президентах несли для нашего государства опасность и угрозу. Мы видим это с 2014 года. Никакие обещания российское руководство не выполняет и использует какие-либо договоренности, как слабость и возможность ввести в заблуждение противоположную сторону".

Как известно, глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки" еще в апреле 2022 года. Ранее приглашения получили все члены, включая российского лидера Владимира Путина. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется выступить посредником в переговорах между Украиной и РФ.