Особиста зустріч Зеленського та Путіна на Балі не має сенсу, – експерт

Президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін могли б зустрітися у межах саміту G20 на Балі. Але навряд чи така зустріч може відбутися.

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"Зеленському ця зустріч не вигідна, адже він розуміє, що домовитися з Путіним зараз ні про що неможливо і головне — немає сенсу", — каже у коментарі Фокусу у матеріалі "Зустріч G20 на Балі. Путін хоче домовитися із Заходом і укласти черговий "Мінськ" політтехнолог Сергій Гайдай. — Він остаточно зрозумів, що всі питання у наших відносинах із Росією вирішуються на полі бою, де потрібно вигравати. Все інше — дуже небезпечна гра. Усі спроби України домовитися з Путіним за різних президентів несли для нашої держави небезпеку та загрозу. Ми бачимо це з 2014 року. Жодні обіцянки російське керівництво не виконує і використовує будь-які домовленості, як слабкість та можливість ввести в оману протилежний бік".

Як відомо, глава G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки" ще у квітні 2022 року. Раніше запрошення отримали всі члени, включаючи російського лідера Володимира Путіна. Президент Індонезії Джоко Відодо сподівається виступити посередником у переговорах між Україною та РФ.