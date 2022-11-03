Путь в "Нафтогаз": парламент Украины уволил Чернышева с должности министра развития общин

За увольнение проголосовало 279 народных депутатов из 353. Теперь бывший министр может занять кресло главы НАК "Нафтогаз".

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Верховная Рада Украины уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий. За эту инициативу проголосовали 279 народных депутатов, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, увольнение предоставляет возможность назначить Чернышева руководителем государственной компании "Нафтогаз".

"Рада одобрила увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, открыв таким образом путь на назначение главой "Нафтогаза". Голосование прошло без отчета", — отметил нардеп.

Из 353 народных депутатов ни один не проголосовал против увольнения министра. Не принимали участия в голосовании 48 человек — 28 нардепов воздержались.

Сам Чернышев поблагодарил всех, кто работал вместе с ним в Минрегионе два с половиной года, в том числе и президента Украины Владимира Зеленского.

"Этот пост – о благодарности всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно", — написал в Facebook бывший министр.

Напомним, Алексей Чернышев 2 ноября подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Вместе с тем в украинских СМИ появилась информация о том, что Чернышев возглавит НАК "Нафтогаз" Украины, заменив на этой должности Юрия Витренко.

Ранее сообщалось, что 1 ноября Кабинет министров Украины уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. По словам нардепа Алексея Гончаренко, это решение Кабмина было политическим и принималось, не исходя из результатов работы.