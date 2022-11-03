Шлях до "Нафтогазу": парламент України звільнив Чернишова з посади міністра розвитку громад

За звільнення проголосувало 279 народних депутатів із 353. Тепер колишній міністр може зайняти крісло голови НАК "Нафтогаз".

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Верховна Рада України звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. За цю ініціативу проголосувало 279 народних депутатів, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, звільнення надає можливість призначити Чернишова керівником державної компанії "Нафтогаз".

"Рада схвалила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, відкривши в такий спосіб шлях на призначення головою "Нафтогазу". Голосування пройшло без звіту", — зазначив нардеп.

З 353 народних депутатів жоден не проголосував проти звільнення міністра. Не брали участі у голосуванні 48 осіб — 28 нардепів утрималися.

Сам Чернишов подякував усім, хто працював разом із ним у Мінрегіоні два з половиною роки, у тому числі й президентові України Володимиру Зеленському.

"Ця посада — про подяку всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, всім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно", — написав у Facebook колишній міністр.

Нагадаємо, Олексій Чернишов 2 листопада подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Водночас в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Чернишов очолить НАК "Нафтогаз" України, замінивши на цій посаді Юрія Вітренка.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада Кабінет міністрів України звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. За словами нардепа Олексія Гончаренка, це рішення Кабміну було політичним і ухвалювалося, не виходячи з результатів роботи.