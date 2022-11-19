Премьер-министр Польши назвал условие вступления страны в войну с Россией

По словам Матеуша Моравецкого, война в Украине представляет реальную угрозу и для Польши.

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что если Польша перестанет помогать Украине, война придет и на их территорию. Эти слова прозвучали в его еженедельном подкасте, когда он говорил о событиях в Пшеводове в Люблинском воеводстве, где упали ракеты и произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, пишет Gazeta Оlsztynska.

"Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну повернуться спиной к Украине; если мы ее не поддержим, она попадет в огромную зависимость от России, и тогда война придет к нам сама собой. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше, пассивность будет для нас самоубийством", подчеркнул премьер-министр. Анализируя трагедию в Пшеводове, политик отметил, что случившееся должно дать людям понять, если у кого-то еще остались сомнения, что война в Украине вполне реальна и представляет угрозу и для соседнего государства.

"К сожалению, огонь войны впервые распространился и на нашу территорию… Но правда в том, что как прифронтовое государство НАТО мы должны быть готовы и мы готовы к таким событиям", сказал Моравецкий.

По его словам, это не первая подобная критическая ситуация, и напомнил о прошлогодних попытках мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу.

"Уже тогда мы подверглись ряду гибридных атак и бомбардировке фейковыми новостями", напомнил глава правительства, добавив, что тогда Польша справилась с кризисом.

"Мы пока не знаем точных обстоятельств и причин инцидента в Пшеводове на 100%, но мы знаем первопричину, основную причину, и это российская агрессия против Украины", резюмировал премьер-министр.

Моравецкий заверил, что Польша готова к подобным событиям, как в Пшеводове, а также ко многим другим ситуациям и провокациям. Он указал, что различные варианты гибридной войны, которую Россия может вести против страны-члена НАТО, рассматриваются уже много месяцев и есть ответы на каждый из этих сценариев.

Он не исключает, что РФ использует это событие, чтобы "еще больше разжечь борьбу в информационном поле".

"Против этого нет другого оружия, кроме как сохранять хладнокровие. Единство, солидарность, мир вот наш ответ. Я рад, что наши союзники отреагировали так же", добавил Моравецкий. Он отметил, что всему свободному миру и его лидерам потребовалось всего несколько часов, чтобы выразить солидарность с Польшей и готовность действовать. Премьер-министр напомнил, что он и президент Анджей Дуда провели многочисленные переговоры с лидерами стран НАТО и ЕС.

Моравецкий также объявил, что продолжит обсуждение этого вопроса во время своего воскресного визита в Финляндию и с другими партнерами на международных форумах.

"Даже если с точки зрения украинской трагедии это незначительный инцидент, мы абсолютно не можем его недооценивать. Ведь Запад уже слишком много раз и не так давно недооценивал явные сигналы опасности", подчеркнул политик.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия несет полную ответственность за взрыв ракеты в Польше, жертвами которого стали два человека.