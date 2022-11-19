Прем'єр-міністр Польщі назвав умову вступу країни у війну з Росією

За словами Матеуша Моравецького, війна в Україні є реальною загрозою і для Польщі.

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Глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що якщо Польща перестане допомагати Україні, війна прийде і на їхню територію. Ці слова пролунали в його щотижневому подкасті, коли він говорив про події в Пшеводові в Люблінському воєводстві, де впали ракети і стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей, пише Gazeta Оlsztynska.

"Сьогодні є лише один спосіб втягнути Польщу у війну повернутися спиною до України; якщо ми її не підтримаємо, вона потрапить у величезну залежність від Росії, і тоді війна прийде до нас сама собою. Путін не зупиниться, Кремль піде далі, пасивність буде для нас самогубством", наголосив прем'єр-міністр. Аналізуючи трагедію в Пшеводові, політик зазначив, що те, що сталося, має дати людям зрозуміти, якщо в когось ще залишилися сумніви, що війна в Україні цілком реальна і становить загрозу і для сусідньої держави.

"На жаль, вогонь війни вперше поширився і на нашу територію... Але правда в тому, що як прифронтова держава НАТО ми маємо бути готовими і ми готові до таких подій", — сказав Моравецький.

За його словами, це не перша така критична ситуація, і нагадав про минулорічні спроби мігрантів прорватися через польсько-білоруський кордон.

"Вже тоді ми зазнали низки гібридних атак і бомбардування фейковими новинами", — нагадав глава уряду, додавши, що тоді Польща впоралася з кризою.

"Ми поки не знаємо точних обставин та причин інциденту у Пшеводові на 100%, але ми знаємо першопричину, основну причину, і це російська агресія проти України", — резюмував прем'єр-міністр.

Моравецький запевнив, що Польща готова до подібних подій, як у Пшеводові, а також до багатьох інших ситуацій та провокацій. Він зазначив, що різні варіанти гібридної війни, яку Росія може вести проти країни-члена НАТО, розглядаються вже багато місяців і є відповіді на кожен із цих сценаріїв.

Він не відкидає, що РФ використовує цю подію, щоб "ще більше розпалити боротьбу в інформаційному полі".

"Проти цього немає іншої зброї, окрім як зберігати холоднокровність. Єдність, солідарність, світ ось наша відповідь. Я радий, що наші союзники відреагували так само", — додав Моравецький. Він зазначив, що всьому вільному світу та його лідерам знадобилося лише кілька годин, щоб висловити солідарність із Польщею та готовність діяти. Прем'єр-міністр нагадав, що він та президент Анджей Дуда провели численні переговори з лідерами країн НАТО та ЄС.

Моравецький також оголосив, що продовжить обговорення цього питання під час свого недільного візиту до Фінляндії та інших партнерів на міжнародних форумах.

"Навіть якщо з точки зору української трагедії це незначний інцидент, ми абсолютно не можемо його недооцінювати. Адже Захід вже надто багато разів і не так давно недооцінював явні сигнали про небезпеку", — підкреслив політик.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія несе повну відповідальність за вибух ракети в Польщі, жертвами якого стали двоє людей.