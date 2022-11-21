Зеленский подписал закон, который отменяет пожизненный мониторинг финансов для чиновников

На сайте правительства Украины говорится, что закон также поможет обезопасить целостность финансовой системы Украины от действий России и Беларуси

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Речь идет о законе № 2736. Об этом говорится на сайте правительства Украины.

Сообщается, что подписанный Зеленским закон под номером 2736 наоборот реализует рекомендации Заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег.

В сообщении говорится, что реализация закона 2736 улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Он также подразумевает, что граждане этих стран не будут допущены до руководства и управления субъектами первичного финансового мониторинга. Кроме того, политики и чиновники должны будут обязательно отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и Беларусью.

Центр противодействия коррупции против закона

Как пишет Hromadske, в закон попали вредные правки, поданные депутатами Григорием Мамкой из "Оппозиционной платформы — За жизнь" и Артуром Герасимовым из "Европейской Солидарности".

Именно эти правки подразумевают сокращение срока чиновников и политиков под финансовым мониторингом.

Как рассказала журналистам исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, есть международный и европейский стандарты, согласно которым на протяжении всей жизни человека, занимавшего высокую политическую должность, банки должны проверять источники его доходов.

Она заявила, что усиление системы противодействия легализации доходов было одним из семи требований, предъявленных Украине после предоставления статуса кандидата на членство в ЕС. По ее словам, норму пожизненного финансового мониторинга необходимо вернуть. Для этого необходим отдельный закон.

Каленюк заявила, что принятие этого закона может иметь негативные последствия для Украины, так как в ЕС внимательно следят за тем, как Украина исполняет требования.

Семь требований Украине от Европейского союза

Как пишет издание Лига. Закон, Украина получила семь требований от Евросоюза, которые она должна выполнить перед вступлением в него.

Усиление борьбы с коррупцией.

Проведение реформы Конституционного Суда Украины.

Продолжение судебной реформы в Украине.

Антиолигархический закон.

Совершение борьбы с отмыванием денег.

"Закон о медиа" (приведение медиа законодательства в соответствие к европейскому).

Изменение законодательства о национальных меньшинствах.

Что касается конкретно отмывания денег, то, как сказано в материале, Украине нужно усовершенствование законодательства о Государственной службе финансового мониторинга. Так, ей нужно расширить полномочия, предоставить больше прав. Но еще в 2020 году вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Этот закон был ориентирован на европейские стандарты.

Ранее Фокус сообщал, что депутата от ОПЗЖ назначили советником главы Херсонской ОВА, но из-за реакции людей передумали. По информации журналистов, назначение Юрия Стельмашенко лоббировал шведский депутат с российским бэкграундом Карл Стурен.

Еще напомним, что Зеленский объяснил, почему Украина не желает перемирия с РФ. Украинский президент назвал 10 пунктов, которые необходимо решить для окончательного прекращения российской агрессии.