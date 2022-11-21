Зеленський підписав закон, який скасовує довічний моніторинг фінансів для чиновників

На сайті уряду України йдеться, що закон також допоможе убезпечити цілісність фінансової системи України від дій Росії та Білорусі.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків. Йдеться про закон №2736. Про це йдеться на сайті уряду України.

Повідомляється, що підписаний Зеленським закон під номером 2736 навпаки реалізує рекомендації Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі щодо забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.

У повідомленні йдеться, що реалізація закону 2736 покращить відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання і протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Він також передбачає, що громадян цих країн не буде допущено до керівництва й управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Крім того, політики та чиновники повинні обов'язково звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції (400 тисяч гривень і більше) із суб'єктами, пов'язаними з Росією та Білоруссю.

Центр протидії корупції проти закону

Як пише Hromadske, до закону потрапили шкідливі правки, подані депутатами Григорієм Мамкою з "Опозиційної платформи — За життя" та Артуром Герасимовим з "Європейської Солідарності".

Саме ці правки мають на увазі скорочення терміну чиновників і політиків під фінансовим моніторингом.

Як розповіла журналістам виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, є міжнародний і європейський стандарти, згідно з якими протягом усього життя людини, яка обіймала високу політичну посаду, банки повинні перевіряти джерела її доходів.

Вона заявила, що посилення системи протидії легалізації доходів було однією із семи вимог, пред'явлених Україні після надання статусу кандидата на членство в ЄС. За її словами, норму довічного фінансового моніторингу потрібно повернути. Для цього потрібний окремий закон.

Каленюк заявила, що ухвалення цього закону може мати негативні наслідки для України, оскільки у ЄС уважно стежать за тим, як Україна виконує вимоги.

Сім вимог України від Європейського Союзу

Як пише видання Ліга. Закон України отримала сім вимог від Євросоюзу, які вона має виконати перед вступом до нього.

посилення боротьби з корупцією;

проведення реформ Конституційного Суду України;

продовження судової реформи в Україні;

антиолігархічний закон;

здійснення боротьби з відмиванням грошей;

"закон про медіа" (приведення медіа законодавства відповідно до європейського);

зміна законодавства про національні меншини.

Що стосується конкретно відмивання грошей, то, як сказано у матеріалі, Україні потрібне вдосконалення законодавства про Державну службу фінансового моніторингу. Так їй потрібно розширити повноваження, надати більше прав. Але ще в 2020 році набрав чинності Закон України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення". Цей закон орієнтовано європейські стандарти.

Раніше Фокус повідомляв, що депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА, але через реакцію людей передумали. За інформацією журналістів, призначення Юрія Стельмашенка лобіював шведський депутат із російським бекграундом Карл Стурен.

Ще нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому Україна не хоче перемир'я з РФ. Український президент назвав 10 пунктів, які потрібно вирішити для остаточного припинення російської агресії.