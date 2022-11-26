Не смогли выгнать РФ: Украина объявила бойкот ПА ОБСЕ (видео)

Представители Эстонии и Литвы поддержали украинскую делегацию и вместе с ней покинули заседание.

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Украина будет бойкотировать Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) из-за участия в ней России. Такое заявление глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев разместил на своей странице в Facebook.

В опубликованном видеоролике Никита Потураев отметил, что постоянный комитет ОБСЕ не смог принять решение о членстве России: исключении или приостановке ее деятельности в рамках организации. В связи с этим украинская делегация решила бойкотировать работу в Парламентской ассамблее, пока другие члены не решат проблему.

"Нас поддержали наши друзья и союзники из Эстонии и Литвы, которые также присутствовали и вместе с нами покинули заседание постоянного комитета. Украина вернется только тогда, когда решение о дальнейшей судьбе россиян, представителей государства-террориста, государства-убийцы, государства — международного преступника, будет найдено", — сообщил Никита Потураев.

Ранее стало известно, что Польша не пустила главу МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет в городе Лодзи в начале декабря. Польские власти объяснили, что на мероприятии не могут присутствовать лица, в отношении которых действуют санкции Европейского союза. Сергей Лавров попал в санкционный список одним из первых, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Сообщали также, что петиция об исключении России из ООН набрала более 200 000 голосов. Как отметили авторы, РФ нельзя считать членом организации или Совета Безопасности, поскольку не прошла процедуру вступления, предусмотренную уставом.