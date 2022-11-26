Не змогли вигнати РФ: Україна оголосила бойкот ПА ОБСЄ (відео)

Представники Естонії та Литви підтримали українську делегацію та разом із нею залишили засідання.

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Україна бойкотуватиме Парламентську асамблею Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через участь у ній Росії. Таку заяву глава української делегації, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв розмістив на своїй сторінці у Facebook.

В опублікованому відеоролику Микита Потураєв зазначив, що постійний комітет ОБСЄ не зміг ухвалити рішення про членство Росії: виключення або призупинення її діяльності в межах організації. У зв'язку з цим українська делегація вирішила бойкотувати роботу в Парламентській асамблеї, доки інші члени не вирішать проблему.

"Нас підтримали наші друзі та союзники з Естонії та Литви, які також були присутніми і разом із нами залишили засідання постійного комітету. Україна повернеться лише тоді, коли рішення про подальшу долю росіян, представників держави-терориста, держави-вбивці, держави — міжнародного злочинця, буде знайдено", — повідомив Микита Потураєв.

Раніше стало відомо, що Польща не пустила главу МЗС РФ Сергія Лаврова на засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке відбудеться у місті Лодзі на початку грудня. Польська влада пояснила, що на заході не можуть бути присутні особи, проти яких діють санкції Європейського Союзу. Сергій Лавров потрапив до списку санкцій одним із перших, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Повідомляли також, що петиція про виключення Росії з ООН набрала понад 200 тисяч голосів. Як зазначили автори, РФ не можна вважати членом організації або Ради Безпеки, оскільки не пройшла процедури вступу, передбаченої статутом.