В Верховной Раде хотят лишить 10 нардепов мандатов: о ком речь

По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, депутатам-беглецам уже не выплачивают зарплаты. Однако лишить их мандатов тяжело из-за изъянов в Конституции.

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Верховная Рада хочет лишить депутатских мандатов 10 парламентариев, которые выехали из Украины после начало полномасштабного вторжения ВС РФ. Об этом сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона в воскресенье, 27 ноября.

По его словам, забрать мандаты у таких депутатов не так просто, ведь Рада не может принять решение, основанное на основаниях, не прописанных в Конституции. А саму Конституцию нельзя менять во время военного положения.

"Мы ожидаем сейчас каких-либо потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто", – сказал спикер украинского парламента.

Стефанчук уточнил, что нардепов-беглецов уже уволили со всех занимаемых должностей. Им также не начисляют зарплату.

"В настоящее время прорабатывается вопрос об экстрадиции некоторых нардепов, находящихся в Европе", – уточнил он.

Однако конкретных фамилий глава ВРУ не назвал.

Кто из нардепов с 24 февраля не посетил ни одного пленарного заседания

В августе этого года в парламенте зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий некоторых народных депутатов Украины.

Авторы законопроекта инициировали лишение депутатских мандатов тех своих коллег, которые с дня полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину не посетили ни одного заседания ВРУ.

Среди них были:

Александр Волошин;

Юрий Солод;

Тарас Козак;

Наталия Королевская;

Ренат Кузьмин;

Вадим Столар;

Федор Хрыстенко;

Андрей Деркач;

Виктор Медведчук.

Кроме того, сотрудники ГБР обыскали нардепов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины. В результате у Вадима Рабиновича изъяли три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах.

Ранее Фокус писал о том, что Рада после вторжения РФ перечислила сотни тысяч гривен депутатам-беглецам. Зарплаты, компенсации за проезд и аренду жилья получили Алексей Ковалев, Илья Кива и Тарас Козак, покинувший страну еще в 2021 году.

Кроме того, ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов, которые незаконно выехали из Украины. В списке фигурантов находятся более 80 человек, среди которых действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.