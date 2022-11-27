У Верховній Раді хочуть позбавити 10 нардепів мандатів: про кого йдеться

За словами речника українського парламенту Руслана Стефанчука, депутатам-втікачам вже не виплачують зарплати. Однак позбавити їх мандатів важко через вади у Конституції.

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Верховна Рада хоче позбавити депутатських мандатів 10 парламентаріїв, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це повідомив речник ВРУ Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону в неділю, 27 листопада.

За його словами, забрати мандати у таких депутатів не так просто, адже Рада не може ухвалити рішення, засноване на підставах, не прописаних у Конституції. А саму Конституцію не можна міняти під час воєнного стану.

"Ми очікуємо зараз будь-яких потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто", — сказав речник українського парламенту.

Стефанчук уточнив, що нардепів-втікачів вже звільнили з усіх посад. Їм також не нараховують зарплату.

"Наразі опрацьовується питання про екстрадицію деяких нардепів, які перебувають у Європі", — уточнив він.

Проте конкретних прізвищ глава ВРУ не назвав.

Хто з нардепів із 24 лютого не відвідав жодного пленарного засідання

У серпні цього року у парламенті зареєстрували проєкт ухвали про дострокове припинення депутатських повноважень деяких народних депутатів України.

Автори законопроєкту ініціювали позбавлення депутатських мандатів тих своїх колег, які від дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України не відвідали жодного засідання ВРУ.

Серед них були:

Олександр Волошин;

Юрій Солод;

Тарас Козак;

Наталія Королевська;

Ренат Кузьмін;

Вадим Столар;

Федір Христенко;

Андрій Деркач;

Віктор Медведчук.

Крім того, співробітники ДБР обшукали нардепів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. В результаті у Вадима Рабіновича вилучили три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.

Раніше Фокус писав про те, що Рада після вторгнення РФ перерахувала сотні тисяч гривень депутатам-втікачам. Зарплати, компенсації за проїзд та оренду житла отримали Олексій Ковальов, Ілля Кива і Тарас Козак, який покинув країну ще у 2021 році.

Крім того, ДБР відкрило провадження проти нардепів та бізнесменів, які незаконно виїхали з України. У списку фігурантів перебувають понад 80 осіб, серед яких чинні депутати Ігор Абрамович та Вадим Столар.