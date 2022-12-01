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Политика Российско-украинская война

Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН

Василий Небензя дипломат постпред Россия ООН
Фото: Скриншот | Верховная Рада призывает исключить Россию из состава ООН

Россия, как сказано в документе, не может обрести статус государства-наследника СССР и быть членом ООН.

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Верховная Рада Украины утвердила обращение к парламентам и правительствам иностранных государств о признании российского режима террористическим, а также обосновала нелегитимность пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и необходимость реформирования ООН. Заявление в ходе заседания парламента, которое проходило 1 декабря, поддержали 314 депутатов.

Документ был предложен для принятия Инициативной группой Общественного Хаба "Долой Россию из ООН", а его текст был разработан при непосредственном участии членов Инициативной группы — народного депутата Дмитрия Наталухи, Максима Барышникова и Юрия Луценко.

Стоит отметить, что впервые в истории на государственном уровне Украина заявила о нелегитимности пребывания России в ООН, поскольку предварительные подобные заявления звучали только от постоянного украинского постпреда в Организации Сергея Кислицы.

В обращении, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады, сказано, что Россия находится в ООН на нелегитимных условиях.

"Хотя Россия претендует на продление членства СССР, на самом деле 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР четко отметил, что с созданием Содружества Независимых Государств СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование, и поэтому Российская Федерация не может обрести статус государства-наследника СССР… Верховная Рада Украины призывает принять немедленные меры по устранению РФ от использования прав и обязанностей, вытекающих из членства СССР в ООН. Признать РФ государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма, а политический режим РФ — террористическим", — говорится в обращении к парламентам и правительствам иностранных стран.

Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада Fullscreen
Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада Fullscreen
Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада Fullscreen
Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада Fullscreen
Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада Fullscreen
Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада
Исключение Россия ООН санкции спонсор терроризм обращение Рада

Несколькими днями ранее посол США в НАТО Джулиан Смит предупредила, что Белый дом не планирует включать Россию в список стран-спонсоров терроризма. Подобные действия, по словам дипломата, могут навредить оказанию гуманитарной помощи Украине.

Также сообщалось, что Европарламент утвердил резолюцию, которой Россия признается спонсором терроризма.