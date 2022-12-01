Россия, как сказано в документе, не может обрести статус государства-наследника СССР и быть членом ООН.

Related video

Верховная Рада Украины утвердила обращение к парламентам и правительствам иностранных государств о признании российского режима террористическим, а также обосновала нелегитимность пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и необходимость реформирования ООН. Заявление в ходе заседания парламента, которое проходило 1 декабря, поддержали 314 депутатов.

Документ был предложен для принятия Инициативной группой Общественного Хаба "Долой Россию из ООН", а его текст был разработан при непосредственном участии членов Инициативной группы — народного депутата Дмитрия Наталухи, Максима Барышникова и Юрия Луценко.

Стоит отметить, что впервые в истории на государственном уровне Украина заявила о нелегитимности пребывания России в ООН, поскольку предварительные подобные заявления звучали только от постоянного украинского постпреда в Организации Сергея Кислицы.

В обращении, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады, сказано, что Россия находится в ООН на нелегитимных условиях.

"Хотя Россия претендует на продление членства СССР, на самом деле 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР четко отметил, что с созданием Содружества Независимых Государств СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование, и поэтому Российская Федерация не может обрести статус государства-наследника СССР… Верховная Рада Украины призывает принять немедленные меры по устранению РФ от использования прав и обязанностей, вытекающих из членства СССР в ООН. Признать РФ государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма, а политический режим РФ — террористическим", — говорится в обращении к парламентам и правительствам иностранных стран.

[ + – ] Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН [ + – ] Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН [ + – ] Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН [ + – ] Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН [ + – ] Рада призвала западных союзников признать РФ спонсором терроризма и исключить ее из ООН

Несколькими днями ранее посол США в НАТО Джулиан Смит предупредила, что Белый дом не планирует включать Россию в список стран-спонсоров терроризма. Подобные действия, по словам дипломата, могут навредить оказанию гуманитарной помощи Украине.

Также сообщалось, что Европарламент утвердил резолюцию, которой Россия признается спонсором терроризма.