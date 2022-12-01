Росія, як сказано в документі, не може набути статусу держави-спадкоємця СРСР і бути членом ООН.

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Верховна Рада України затвердила звернення до парламентів та урядів іноземних держав щодо визнання російського режиму терористичним, а також обґрунтувала нелегітимність перебування Російської Федерації в Організації Об'єднаних Націй та необхідність реформування ООН. Заяву під час засідання парламенту, яке проходило 1 грудня, підтримали 314 депутатів.

Документ запропонувала для ухвалення Ініціативна група Громадського Хабу "Геть Росію з ООН", а його текст розробили за безпосередньої участі членів Ініціативної групи — народного депутата Дмитра Наталухи, Максима Баришнікова та Юрія Луценка.

Варто зазначити, що вперше в історії на державному рівні Україна заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН, оскільки такі попередні заяви звучали лише від постійного українського постпреда в Організації Сергія Кислиці.

У зверненні, текст якого опубліковано на сайті Верховної Ради, йдеться, що Росія перебуває в ООН на нелегітимних умовах.

"Хоча Росія претендує на продовження членства СРСР, насправді 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР чітко відзначила, що зі створенням Співдружності Незалежних Держав СРСР як держава та суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування, і тому Російська Федерація не може набути статусу держави-спадкоємця СРСР… Верховна Рада України закликає вжити негайних заходів щодо усунення РФ від використання прав та обов'язків, що випливають із членства СРСР в ООН. Визнати РФ країною-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму, а політичний режим РФ — терористичним", — йдеться у зверненні до парламентів та урядів іноземних країн.

[ + – ] Рада закликала західних союзників визнати РФ спонсором тероризму та виключити її з ООН [ + – ] Рада закликала західних союзників визнати РФ спонсором тероризму та виключити її з ООН [ + – ] Рада закликала західних союзників визнати РФ спонсором тероризму та виключити її з ООН [ + – ] Рада закликала західних союзників визнати РФ спонсором тероризму та виключити її з ООН [ + – ] Рада закликала західних союзників визнати РФ спонсором тероризму та виключити її з ООН

Декількома днями раніше посол США в НАТО Джуліан Сміт попередила, що Білий дім не планує включати Росію до списку країн-спонсорів тероризму. Такі дії, за словами дипломатки, можуть зашкодити наданню гуманітарної допомоги Україні.

Також повідомлялося, що Європарламент затвердив резолюцію, якою Росія визнається спонсором тероризму.