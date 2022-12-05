Путина следует привлечь к ответственности за военные преступления в Украине, — Макрон

Кремль, по словам французского лидера, допустил серьезную ошибку, когда осуществил полномасштабное вторжение в соседнюю страну.

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Президента России Владимира Путина следует привлечь к ответственности за осуществление военных преступлений против украинцев. Об этом в интервью CBS News заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, которые приводят к длительным отключениям электроэнергии, являются военными преступлениями.

В этом контексте, как считает Макрон, страны Запада должны преследовать президента РФ Владимира Путина для привлечения его к ответственности за террор в отношении мирных украинцев.

"Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов… Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ — да", — заявил Макрон, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, следует ли привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине.

Президент Франции также считает, что Кремль допустил ошибку, когда осуществил полномасштабное вторжение в соседнюю страну. По его словам, Москва не только нарушила международное право, но и подорвала доверие к себе.

"Их стратегия — довести до отчаяния украинский народ и сделать его жизнь невозможной в это зимнее время… Это военное преступление… Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что, я считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — это сохранить этот прямой канал. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он", — резюмировал Макрон в интервью CBS News.

Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Киев лично должен принимать решение о проведении возможных переговоров с Россией. По словам политика, Москва также должна получить "гарантии" в будущей структуре безопасности в Европе.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон исключил нанесение ответного ядерного удара по России в случае, если Кремль применит оружие массового поражения против Украины.