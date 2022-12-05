Путіна слід притягти до відповідальності за воєнні злочини в Україні, — Макрон

Кремль, за словами французького лідера, припустився серйозної помилки, коли здійснив повномасштабне вторгнення до сусідньої країни.

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Президента Росії Володимира Путіна слід притягти до відповідальності за скоєння воєнних злочинів проти українців. Про це в інтерв'ю CBS News заявив французький лідер Емманюель Макрон.

За його словами, ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, що призводять до тривалих відключень електроенергії, є воєнними злочинами.

У цьому контексті, як вважає Макрон, країни Заходу мають переслідувати президента РФ Володимира Путіна для притягнення його до відповідальності за терор щодо мирних українців.

"Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну представників поліції та експертів... Ми повинні запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь — так", — заявив Макрон, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про те, чи слід притягти Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Президент Франції також вважає, що Кремль припустився помилки, коли здійснив повномасштабне вторгнення до сусідньої країни. За його словами, Москва не лише порушила міжнародне право, а й підірвала довіру до себе.

"Їхня стратегія — довести до відчаю український народ і зробити його життя неможливим у цей зимовий час... Це воєнний злочин... Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію — це зберегти цей прямий канал. Ізоляція — це найгірше, особливо для такого лідера, як він", — резюмував Макрон в інтерв'ю CBS News.

Декількома днями раніше президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що Київ особисто повинен приймати рішення про проведення можливих переговорів з Росією. За словами політика, Москва також має отримати "гарантії" у майбутній структурі безпеки в Європі.

Також повідомлялося, що Емманюель Макрон виключив застосування ядерного удару по Росії у разі, якщо Кремль застосує зброю масової поразки проти України.