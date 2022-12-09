Запад в войне с Россией использует украинцев как пушечное мясо, — Путин (видео)

Глава Кремля также назвал Украину "колонией", которую накачивают оружием и наемниками для противостояния с РФ.

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Запад в течение нескольких лет поощрял "террор" на Донбассе, а сейчас использует украинцев в войне против России в качестве "пушечного мяса". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

Во время видеообращения глава Кремля в очередной раз повторил пропагандистский тезис о том, что Россия якобы ведет полномасштабную войну против Запада, который "пытается сохранить свое доминирование".

"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников", — продолжил Путин и добавил, что стратегия Запада подталкивает Украину на "самоубийственный путь".

Помимо этого, глава Кремля обвинил США в разрушении архитектуры стратегической стабильности на фоне расширения Североатлантического Альянса на восточном направлении. По словам Путина, Запад в борьбе с Россией якобы незаконно использует санкции, сценарии "цветных революций" и разжигает военные конфликты на континенте.

[ + – ] Владимир Путин назвал украинцев пушечным мясом, которое Запад использует в войне против России

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин пригрозил, что полномасштабная война в Украине может стать более продолжительной. В качестве значимого результата вторжения глава Кремля назвал оккупацию украинскию территорий.

Помимо этого, Владимир Путин потребовал от Украины выплаты репараций за ущерб Донбассу, причиненный в результате боевых действий. Более того, Кремль считает, что Киев обязан выплатить "компенсации" за другие оккупированные регионы.