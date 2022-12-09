Захід у війні з Росією використовує українців як гарматне м'ясо, — Путін (відео)

Глава Кремля також назвав Україну "колонією", яку накачують зброєю та найманцями для протистояння з РФ.

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Захід протягом кількох років заохочував "терор" на Донбасі, а зараз використовує українців у війні проти Росії як "гарматне м'ясо". Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін, виступаючи на зустрічі міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва та СНД.

Під час відеозвернення глава Кремля вкотре повторив пропагандистську тезу про те, що Росія нібито веде повномасштабну війну проти Заходу, яка "намагається зберегти своє домінування".

"Протягом цілого ряду років Захід безсоромно викачував та експлуатував її ресурси, заохочував геноцид і терор на Донбасі, фактично перетворив цю країну на колонію і зараз цинічно використовує український народ як гарматне м'ясо, як таран проти Росії, продовжуючи постачати Україну зброєю і боєприпасами, спрямовуючи найманців", — продовжив Путін і додав, що стратегія Заходу підштовхує Україну на "самогубний шлях".

Окрім цього, глава Кремля звинуватив США у руйнуванні архітектури стратегічної стабільності на тлі розширення Північноатлантичного Альянсу на східному напрямку. За словами Путіна, Захід у боротьбі з Росією нібито незаконно використовує санкції, сценарії "кольорових революцій" і розпалює воєнні конфлікти на континенті.

[ + – ] Володимир Путін назвав українців гарматним м'ясом, яке Захід використовує у війні проти Росії

Декількома днями раніше президент РФ Володимир Путін пригрозив, що повномасштабна війна в Україні може стати більш тривалою. Як значний результат вторгнення глава Кремля назвав окупацію українських територій.

Крім цього, Володимир Путін вимагав від України виплати репарацій за шкоду Донбасу, заподіяну внаслідок бойових дій. Крім того, Кремль вважає, що Київ зобов'язаний виплатити "компенсації" за інші окуповані регіони.