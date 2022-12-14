"Политическая история": Кличко поддержал мэра Чернигова после его отстранения (видео)

По мнению мэра столицы, дело Владислава Атрошенко свидетельствует о "выборочном правосудии", а его отстранение через суд за административное нарушение — это прецедент.

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Мэр Киева Виталий Кличко записал видео с поддержкой своего коллеги — городского главы Чернигова Владислава Атрошенко, которому Яворовский районный суд Львова на год запретил занимать должность. Кличко заявил, что дело Атрошенко является "выборочным правосудием и политической историей". Видеообращение он опубликовал в своих социальных сетях.

По его словам, отстранение мэра через суд за административное нарушение — это прецедент, который произошел впервые в истории независимой Украины.

"Его избрала община отстаивать интересы людей и только община может решать, кому она доверяет", — заявил Кличко.

Мэр столицы считает, что в нынешней ситуации в стране, когда много проблем решают именно местные власти, все должны работать сообща и без политических противоборств.

Он добавил, что местное самоуправление — это основа демократии и уничтожать демократические принципы даже во время войны недопустимо.

"Украина стремится в Европейский Союз и выборочного правосудия не должно быть", — сказал городской глава.

Также с Виталием Кличко присутствовал Владислав Атрошенко, который заявил, что подает апелляцию на решение львовского суда. Он также обратился к коллегам-лидерам общин.

"Если мы закроем глаза на этот произвол сегодня — завтра такая судьба будет ждать любого мэра или главу объединенной территориальной общины. Инициаторам своего отстранения хочу сказать простую вещь: хватит искать врагов и заниматься политической войной во время кровавой борьбы Украины с внешним врагом", — сообщил он.

Дело Атрошенко: что известно?

7 декабря Яворовский районный суд Львова на год запретил мэру Чернигова занимать должность. Его признали виновным в действиях, совершенных в условиях конфликта интересов. Штраф за административное правонарушение составил 6,8 тысячи гривен.

В сентябре в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) выяснили, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Владислав Атрошенко пользовался служебным автомобилем Tesla Model X в интересах своей семьи. Он израсходовал 200 литров бензина, а эти расходы были возмещены из бюджета города.

Свое отстранение городской глава Чернигова назвал политическим преследованием, связанным с конфликтом с одним из представителей Офиса президента.

В ОП никак не комментировали ситуацию с Атрошенко.

Ранее, 19 июня Владислава Атрошенко задержали на границе с Польшей, когда он пытался выехать из Украины. По словам чиновника, причину отказа ему не объяснили. Он утверждал, что из-за ситуации срывается подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве.