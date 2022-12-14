"Політична історія": Кличко підтримав мера Чернігова після його усунення (відео)

На думку мера столиці, справа Владислава Атрошенка свідчить про "вибіркове правосуддя", а його усунення через суд за адміністративне порушення — це прецедент.

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Мер Києва Віталій Кличко записав відео із підтримкою свого колеги — міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, якому Яворівський районний суд Львова на рік заборонив обіймати посаду. Кличко заявив, що справа Атрошенка є "вибірковим правосуддям та політичною історією". Відеозвернення він опублікував у своїх соціальних мережах.

За його словами, усунення мера через суд за адміністративне порушення — це прецедент, який стався вперше в історії незалежної України.

"Його обрала громада відстоювати інтереси людей і лише громада може вирішувати, кому вона довіряє", — заявив Кличко.

Мер столиці вважає, що в нинішній ситуації в країні, коли багато проблем вирішує саме місцева влада, усі мають працювати спільно і без політичних протиборств.

Він додав, що місцеве самоврядування — це основа демократії, а знищувати демократичні засади навіть під час війни неприпустимо.

"Україна направляється в Європейський Союз, і вибіркового правосуддя не має бути", — сказав міський голова.

Також із Віталієм Кличком був присутній Владислав Атрошенко, який заявив, що подає апеляцію на рішення львівського суду. Він також звернувся до колег-лідерів громад.

"Якщо ми заплющимо очі на це свавілля сьогодні — завтра така доля чекатиме на будь-якого мера чи голову об'єднаної територіальної громади. Ініціаторам свого усунення хочу сказати просту річ: вистачить шукати ворогів і займатися політичною війною під час кривавої боротьби України із зовнішнім ворогом", — повідомив він.

Справа Атрошенко: що відомо?

7 грудня Яворівський районний суд Львова на рік заборонив меру Чернігова обіймати посаду. Його визнали винним у діях, скоєних за умов конфлікту інтересів. Штраф за адміністративне правопорушення становив 6,8 тисячі гривень.

У вересні в Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК) з'ясували, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Владислав Атрошенко користувався службовим автомобілем Tesla Model X на користь своєї родини. Він витратив 200 літрів бензину, а ці витрати відшкодували з бюджету міста.

Своє усунення міський голова Чернігова назвав політичним переслідуванням, пов'язаним із конфліктом з одним із представників Офісу президента.

В ОП ніяк не коментували ситуацію з Атрошенком.

Раніше, 19 червня, Владислава Атрошенка затримали на кордоні з Польщею, коли він намагався виїхати з України. За словами посадовця, причину відмови йому не пояснили. Він стверджував, що через ситуацію зривається підписання двосторонньої угоди про співпрацю.