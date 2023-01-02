"Ролевые игры": в МИД РФ высмеяли идею Арестовича установить монархию в Украине (видео)

Установление подобной формы правления, по мнению советника ОП, позволит Украине одержать победу в войне против РФ.

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В Министерстве иностранных дел России высмеяли идею советника Офиса президента Алексея Арестовича установить монархию в Украине. Соответствующий пост в своем Telegram-канале опубликовала спикер дипведомства страны-агрессора Мария Захарова.

В частности, соратница министра иностранных дел РФ отреагировала на предложение советника ОП Алексея Арестовича установить монархию в Украине.

В интервью фронтмену группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке он провел аналогию ситуации в нашей стране с романом "Властелин колец". По словам Арестовича, установление монархии позволит Украине одержать победу в полномасштабной войне с Россией.

"Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей", — продолжил Арестович и привел в пример Великобританию с Бельгией и Испанией.

[ + – ] Алексей Арестович предложил установить монархию в Украине

На подобное заявление отреагировали в МИД страны-агрессора. По словам спикера дипведомства Марии Захаровой, Алексей Арестович выступил за установление монархии после того, как Офис президента встретил Новый год "ролевыми играми".

"Арестович заявил, что Украине нужна монархия. Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием", — добавила Захарова в своем Telegram-канале.

Отметим, что в декабре советник ОП Алексей Арестович озвучил сроки нового возможного наступления ВС РФ. По его словам, Россия может начать масштабную наступательную операцию в Украине в январе-феврале 2023 года после того, как тщательно накопит резервные силы.

Также сообщалось, что Алексей Арестович озвучил главное условие быстрого продвижения ВСУ к Крыму. Советник ОП считает, что Украина может выйти на админграницу с аннексированным полуостровом после того, как украинская армия освободит захваченный Мелитополь.