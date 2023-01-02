"Рольові ігри": в МЗС РФ висміяли ідею Арестовича встановити монархію в Україні (відео)

Встановлення подібної форми правління, на думку радника ОП, дозволить Україні здобути перемогу у війні проти РФ.

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У Міністерстві закордонних справ Росії висміяли ідею радника Офісу президента Олексія Арестовича встановити монархію в Україні. Відповідний допис у своєму Telegram-каналі опублікувала речниця дипвідомства країни-агресора Марія Захарова.

Зокрема соратниця міністра закордонних справ РФ відреагувала на пропозицію радника ОП Олексія Арестовича встановити монархію в Україні.

В інтерв'ю фронтмену гурту "Воплі Відоплясова" Олегу Скрипці він провів аналогію ситуації в нашій країні з романом "Володар перстнів". За словами Арестовича, встановлення монархії дозволить Україні здобути перемогу у повномасштабній війні з Росією.

"Якщо ми у сценарії "Володаря перстнів", а всі це розуміють, має бути повернення короля, тобто Арагорна. А Україна готова до монархії? А я тобі скажу, якщо думати раціонально, єдиний спосіб перебити все московське — це оголосити монархію тут". І сказати, що ми збираємо землі Рюриковичів", — продовжив Арестович і навів приклад Великої Британії з Бельгією та Іспанією.

[ + – ] Олексій Арестович запропонував встановити монархію в Україні

На таку заяву відреагували в МЗС країни-агресора. За словами речниці дипвідомства Марії Захарової, Олексій Арестович виступив за встановлення монархії після того, як Офіс президента зустрів Новий рік "рольовими іграми".

"Арестович заявив, що Україні потрібна монархія. Новий рік на Банковій зустріли рольовими іграми та гендерним різноманіттям", — додала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що в грудні радник ОП Олексій Арестович озвучив терміни нового можливого наступу ЗС РФ. За його словами, Росія може розпочати масштабну наступальну операцію в Україні у січні-лютому 2023 року після того, як ретельно накопичить резервні сили.

Також повідомлялося, що Олексій Арестович озвучив головну умову швидкого просування ЗСУ до Криму. Радник ОП вважає, що Україна може вийти на адмінкордон з анексованим півостровом після того, як українська армія звільнить захоплений Мелітополь.