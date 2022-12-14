"Резерви накопичать у січні-лютому": РФ готує масштабний наступ на Україну, — Аретсович

За словами радника ОП, російські війська намагатимуться перехопити ініціативу на фронті. До чого відбуватиметься це буде довго, оскільки вони хочуть вийти до значних результатів до річниці війни.

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Російські війська збираються організувати новий великий наступ на Україну, а тому ретельно готують свої резерви. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович на YouTube-каналі Фейгін LIVE.

За його словами, військове керівництво Росії сподівається, що для нього ситуація зміниться на краще в січні-лютому, оскільки в цей час вже будуть підготовлені резерви. А зараз росіяни намагаються виснажити ЗСУ, кидаючи в безглузді атаки найманців, які були завербовані у в'язницях.

"Спустити десятки тисяч ув'язнених, занапастити їх у безглуздих атаках, таким чином звільнивши в'язниці", — сказав Арестович.

Крім того, за словами радника ВП, Білорусь є відволікаючим напрямом. Йде активна інформаційна операція, мета якої полягає у тому, щоб утримувати певні українські сили на півночі країни.

Арестович заявив, що ЗСУ не можуть перекинути на інші напрямки достатню кількість військ, оскільки потрібно прикривати кордон із півночі.

"Ну ми подивимося куди воно і чого зміниться, тому що ми не збираємося сидіти і чекати. Але ситуація досить неприємна", — сказав Арестович.

Радник ОП вважає, що до кінця лютого російські окупанти вживатимуть серйозних зусиль з перехоплення ініціативи на фронті. Росіяни намагатимуться прорватися у певних місцях, захопити нові території. Однак вони не мають достатніх коштів, щоб зробити це швидко.

"Вони давитимуть так само, як під Бахмутом. Довго, нудно, продавлюватимуть, щоб до річниці війни вийти до якихось результатів", — сказав Аретсович.

[ + – ] Арестович на YouTube-каналі Фейгін LIVE

Раніше Фокус писав, що Кулеба розповів, коли РФ знову може вдарити по Україні. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, про підготовку до великого наступу РФ побічно може свідчити підготовка нових призовників.

Також повідомлялося, що у ЗСУ розкрили тактику бою "Групи Вагнера". У ЗСУ повідомили, що масштабні втрати не деморалізують "Групу Вагнера", оскільки кваліфікований особовий склад та керівництво не беруть участь у ризикованих штурмах українських позицій.